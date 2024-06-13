三星自曝 Galaxy Buds 3 / Pro 耳机新设计，外观撞脸苹果 AirPods

IT之家 6 月 13 日消息，三星即将于 7 月 10 日举办的 Unpacked 新品发布会上推出新款真无线耳机 Galaxy Buds 3 和 Buds 3 Pro。根据最近的泄露信息，三星似乎正准备给自家耳机来个大变身，并且这个新造型看起来有些似曾相识。

自 2019 年初代 Galaxy Buds 发布以来，三星在该系列耳机的外观设计上并没有做出过大的改动。此前曾有猜测称三星会在新款产品上做出改变，而最近泄露的信息似乎证实了这一点，三星可能在其 Galaxy Wearable 应用程序中泄露了新款耳机的新设计。

在该应用程序的诊断部分，Galaxy Buds 3 和 Buds 3 Pro 被列在了设备列表中。这款程序可以帮助用户查找解决可穿戴设备问题的方案。通常情况下，设备名称旁会显示相应的图标，而最新版本中，可以看到新耳机的图标换成了一个带有柄的样式。

采用柄式设计后，三星可以将麦克风放置在更靠近柄的边缘处，从而改善通话质量和主动降噪效果。同时，更纤薄的耳塞部分也将带来更好的佩戴贴合度。

IT之家注意到，这个新设计与苹果的 AirPods 非常相似。实际上，此前博主 Evan Blass 就曾分享了一张三星 Galaxy Buds 3 Pro 耳机官方海报，整体设计就很像苹果的 AirPods 耳机。

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