全球首座蔚来第四代换电站上线，乐道 L60 汽车完成首次换电

IT之家 6 月 13 日消息，蔚来首批第四代换电站今日上午于广州、六（lù）安两地正式上线，一辆乐道 L60 汽车完成了首次换电，从换电站缓缓驶出。

两座换电站分别位于广州市荔湾花地广场、六安市 G40 沪陕高速罗集服务区，感兴趣的IT之家小伙伴可以前往体验。

蔚来第四代换电站于 2023 年 12 月发布，配备 23 个电池仓位，最大日服务 480 次，单次换电时间减少 22%；装备 60㎡站顶光伏系统，每座站每年节约近 1.8 万度电，成为光储充换一体站。

蔚来第四代换电站搭载 4 颗英伟达 Orin X 芯片，配备 6 颗超广角激光雷达，整站算力 1016 TOPS；兼容多规格电池包，支持多品牌共享换电。

根据规划，2024 年全年蔚来将在中国市场新增 1000 座换电站，累计建成超 3310 座；新增 20000 根充电桩，累计建成超 41000 根。

据IT之家此前报道，蔚来汽车旗下子品牌乐道首款车型 L60 于 5 月 15 日发布，预售价为 21.99 万元起，将于今年 9 月开启上市交付。

该车每百公里能耗 12.1 度电，号称行业最低中型 SUV 能耗，将提供 555km、730km、1000+km 三种不同电池包。新车号称加电体验“行业第二”（官方暗指蔚来为“行业第一”），支持一键自动泊入换电平台，全程换电仅需 3 分钟。

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