竞争特斯拉 Model Y、预售 21.99 万元起，蔚来旗下乐道 L60 银色实车曝光

IT之家 6 月 3 日消息，蔚来旗下乐道 L60 的银色版本实车图片在网上流出，此前，乐道汽车在新车发布会上仅展示了红色和灰色两种配色，而现在随着此前白色和现在银色版本的曝光，乐道 L60 已经拥有四种颜色的实车图。乐道 L60 的预售价为 21.99 万元起，目前已经开启预订，并计划在 9 月正式上市，第四季度开始交付。

在外观设计上，乐道 L60 采用了封闭式的前脸设计，并配备了分体式的头灯组。车辆的侧面设计包括隐藏式的门把手和无边框的外后视镜，而充电口则位于车辆的左后翼子板处。乐道 L60 的尺寸为 4828 毫米长、1930 毫米宽、1616 毫米高，轴距为 2950 毫米。

IT之家注意到，乐道 L60 车尾的设计简洁且具有立体感，配备了细长的分体式尾灯，中间饰有乐道品牌标识和“ONVO”英文标识。车辆还采用了掀背式的尾门，并加入了“小鸭尾”的设计元素。此外，乐道 L60 还配备了全新样式的双色轮辋，规格为 245/45 R20。

虽然新车的内饰实拍图片尚未公开，但根据发布会上的信息，乐道 L60 将配备 17.2 英寸的 3K 视网膜屏和 13 英寸的 HUD 安全屏，后排还将提供 8 英寸的娱乐控制屏。乐道 L60 还搭载乐道自研的舒适座椅，前排座椅靠背可以完全放平，后排座椅则配备了头部软枕。

动力方面，乐道 L60 基于 900 伏平台架构打造，采用双电机四驱布局，综合工况下的百公里能耗为 12.1 千瓦时。在续航能力上，乐道 L60 提供 555 公里和 730 公里两种不同的续航版本，并支持快慢充和换电等多种能源补充方式，用户可以在蔚来 3.0/4.0 换电站进行换电。此外，乐道 L60 还装备了 FSD 可变阻尼悬架，转弯直径仅为 10.8 米。

竞品方面，乐道 L60 定位纯电中型 SUV，其与特斯拉 Model Y、问界 M5 EV、比亚迪宋 L、小鹏 G6 等车型形成直接竞争关系。

乐道品牌由李斌在 2021 年初正式推出，品牌名称“ONVO”取自 On Voyage，意味着美好的旅途，而“乐道”则寓意着快乐的道路，乐道品牌的整体定位略低于蔚来品牌。根据蔚来对旗下两个品牌的规划，蔚来品牌将专注于高端商务纯电市场，而乐道品牌则致力于为家庭用户提供更优质的空间体验、能耗效率、舒适和智能的座舱体验，以及简单易用的智能驾驶功能。乐道还将在生产研发和基础设施建设方面降低成本，以实现降低车辆售价的目标。

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