华为发布全球首款从芯到网的智能组串式构网型储能平台

IT之家 6 月 13 日消息，华为智能光伏战略与新品发布会于 6 月 12 日召开，会上发布了全球首款从芯到网的智能组串式构网型储能平台。

2013 年开始，华为坚持组串式逆变器的路线，2020 年推出业界首款组串式储能，用电力电子的可控性解决锂电池的不一致性和不确定性。

本次推出的全球首款构网型储能平台，具备全架构安全、全场景构网、全生命周期经济、全链路数字化的特性，并且该平台支持生态开放。

智能组串式构网型储能平台的独特优势之一在于构网能力，其本质是提升新能源接入比例和电力消纳。

根据青海某项目测算，在 SCR=1.5 时，相比传统方案，智能组串式构网型储能可以多送出 40% 的新能源电力。除储能设备初始投资外，全生命周期每 100MWh 可节省 1.5 亿元人民币，相当于减少 1.5 元 / Wh 的成本。

IT之家注意到，本次发布会上华为还发布了智能光风储发电机解决方案、行业绿电解决方案 2.0 与户用解决方案 5.0 等多项行业解决方案。

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