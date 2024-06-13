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摩托罗拉 Moto G85 5G 手机现身工信部：6.6 英寸屏幕、4850mAh 电池、5000 万主摄

2024/6/13 14:01:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 13 日消息，摩托罗拉 Moto G85 手机已现身工信部网站，型号为 XT2427-4，只是目前尚未出现“证件照”。

IT之家附上摩托罗拉 Moto G85 5G 手机的规格信息如下:

  • 处理器：高通骁龙 6s Gen 3（八核，2.3GHz，Adreno 619）

  • 屏幕：6.6 英寸 pOLED FHD+ 120Hz（1080×2400）

  • 后置摄像头：5000 万像素 f / 1.79，800 万像素超广角 / 微距

  • 前置摄像头：3200 万像素

  • 内存：8GB、12GB、16GB、18GB

  • 存储：128GB、256GB、512GB、1TB

  • 重量：171 克

  • 体积：161.9×73.0×7.5 (mm)

  • 电池：4850mAh

IT之家此前已经分享了摩托罗拉 G85 5G 手机的高清渲染图，机采用后置双摄的设计，配备 5000 万像素主摄，支持光学防抖。

手机正面采用 OLED 曲面屏幕，底部是扬声器格栅、USB-C 端口、SIM 卡托盘以及麦克风，顶部则是降噪麦克风和杜比全景声（Dolby Atmos）标识。

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关键词：摩托罗拉Moto G85手机

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