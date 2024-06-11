最快年底前发布，消息称三星 Galaxy S24 FE 手机仍配 5000 万主摄

IT之家 6 月 11 日消息，科技媒体 Galaxy Club 昨日发布博文，曝料分享了三星 Galaxy S24 FE 手机的相机规格信息。

发布日期

消息称三星会在 2024 年年底，甚至可能会在 2025 年年初才发布 Galaxy S24 FE 手机。

型号

该机型号为 SM-721U，内部开发代号为 R12。

相机

三星 Galaxy S24 FE 和 Galaxy S24、Galaxy S23、Galaxy S23 FE 一样，配备 5000 万像素主摄。

IT之家注：三星去年升级了 FE 系列手机的主摄，因此三星可能处于成本方面的考量，继续使用 5000 万主摄不足为奇。

准确地说，Galaxy S24 FE 将采用 ISOCELL GN3 传感器，这是一个 1/1.57″ 的摄像头传感器，像素尺寸为 1.0μm，最大分辨率为 8160 x 6144。

芯片

目前有关 Galaxy S24 FE 的其他细节信息尚少，但供应链消息透露，三星已在与相关厂商商讨零部件供应事宜。一个值得关注的焦点是即将搭载的芯片。

三星去年并没有发布 Exynos 2300 处理器，而 S24 FE 直接使用与旗舰款 Galaxy S24 系列相同的 Exynos 2400 处理器的可能性较低。因此，S24 FE 更有可能采用骁龙 8 Gen 2 处理器，但目前一切尚未得到官方确认。

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