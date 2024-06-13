贾跃亭考虑推第二汽车品牌，法拉第未来今日向首位个人投资者用户交付 FF 91 2.0

IT之家 6 月 13 日消息，北京时间 2024 年 6 月 13 日（美国加州 6 月 12 日），Faraday Future 法拉第未来（FF）宣布完成了向资深个人投资者用户何俊的新车交付。

何俊的美国分公司首席运营官在 FF 洛杉矶总部接受了 FF 91 2.0。FF 创始人、首席产品及用户生态官贾跃亭将车辆交付给了何俊的代表。这标志着法拉第未来重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。

贾跃亭表示：“FF 正考虑在‘中美汽车产业桥梁战略’下推出第二品牌，该品牌会将 FF 的高价值解决方案和功能赋能给未来的大众放量产品中，让更多的个人投资者用户享受到我们的极智科技奢华。”

IT之家注意到，这是法拉第未来交付的第 12 辆汽车。财报显示，法拉第未来于 2023 年 3 月开始生产 FF 91 Futurist，并于 2023 年 8 月开始向客户交付，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司已售出 4 辆车，租赁了 6 辆车。

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