公安部：推广非机动车左转一次过街，今年 7 月起 60 个城市试点机动车行驶证电子化

IT之家 6 月 13 日消息，据新华社报道，公安部今日在京召开新闻发布会，通报 8 项公安交管便民利企改革新措施，今年 7 月 1 日起实施。IT之家附内容重点如下：

试点机动车行驶证电子化。在全面实现机动车检验标志、驾驶证电子化基础上，在北京、天津等 60 个城市试点推行机动车行驶证电子化（IT之家注：具体名单见文末），为机动车所有人以及相关行业和管理部门提供行驶证在线“亮证”“亮码”服务。

实行摩托车登记“一证通办”。在已推行摩托车登记省内“一证通办”基础上，对跨省异地办理摩托车注册登记、转让登记、住所迁入等业务的，申请人可以凭居民身份证“一证通办”，无需再提交暂住地居住证明。

便利群众网上办理汽车注销手续。机动车所有人向报废机动车回收企业交售旧车，申请注销登记后，可以通过“交管 12123”App 下载机动车注销证明电子版，不需要再到车辆管理所窗口领取纸质注销证明。

推行快递上门服务便利群众办事。深入推进警企协作，更好发挥快递企业上门服务优势，群众在办理补换领牌证等交管业务时可自主选择快递上门服务方式，由快递员上门收取申请材料，公安交管部门审核确认后将机动车牌证快递至申请人。

优化驾驶证重新申领考试科目。对小型汽车驾驶证因逾期三年未换证被注销，申请人重新申请原准驾车型驾驶证的，将原来需要参加全部科目考试调整为科目一和科目三道路驾驶技能考试，不需要再参加科目二和科目三安全文明常识考试。

优化城市路口非机动车交通组织。推广城市路口慢行一体化设计，拓展非机动车等候空间，科学设置机非隔离设施；具备条件的路口，推广非机动车左转一次过街措施。

推行交管业务网上精准导办服务。依托“交管 12123”App 提供业务告知导办服务，实现群众“一次登录、全项提示，一件待办、全程引导”。