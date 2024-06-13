华为平板 PC 级 WPS 应用升级：新增常用字体、U 盘访问编辑

IT之家 6 月 13 日消息，华为平板 PC 级 WPS 应用今日迎来升级，新增常用字体、支持 U 盘访问编辑等功能。

据介绍，华为 PC 应用引擎发布于 2022 年 8 月，首发支持 PC 级 WPS 应用，可在平板端实现 WPS Office 办公软件完整的 PC 基本操作。

IT之家附华为平板 PC 级 WPS 应用此次更新内容详情如下：

新增常用字体

华为平板 PC 级 WPS 上新增宋体、仿宋、黑体、圆体、楷体、隶书等 6 种常用字体，用户文档编辑可自定义程度更高。

新增 U 盘访问编辑

此次更新后，在 PC 级应用中支持直接访问 U 盘目录并打开文件。用户可将 U 盘中的文件导入到 PC 级 WPS 中进行编辑，无需再通过其他方式进行传输。

U 盘访问编辑操作步骤如下：

将 U 盘连接平板 → PC 级 WPS 中选择“打开文件” → 浏览并选择 U 盘中的文件

文件管理器内的 U 盘文件可直接使用 PC 级 WPS 打开，用户可直接选择“保存到 U 盘”，将文件保存回 U 盘中。

此外，PC 级 WPS 现支持多 U 盘文件访问管理。用户在文件管理器中分别打开各个 U 盘，即可在 PC 级 WPS 中实现切换和管理不同 U 盘中的文件。

官方表示，支持 PC 级 WPS 功能的华为平板机型升级至 HarmonyOS 4.2 版本及以上、华为 PC 应用引擎升级至 204.0.0.040 版本即可体验。

查看华为 PC 应用引擎版本号方式如下：

设置 → 应用和服务 → 应用管理 → 右上角“∷” → 显示系统程序 → 搜索“华为 PC 应用引擎”应用。

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