紫光展锐：vivo WATCH GT 搭载 UNISOC W117 芯片，支持 eSIM 独立通信

IT之家 6 月 13 日消息，vivo 于 5 月 31 日推出了旗下“首款智能方表”WATCH GT，将于 6 月 14 日发售，首发价为 769 元。

虽然 vivo 官方没有公布，但紫光展锐官方表示这款智能手表搭载了 UNISOC W117 穿戴芯片，也就是 vivo WATCH 3、iQOO WATCH 以及小米 Watch S3 同款芯片。

IT之家查询官方资料获悉，W117 是强续航的 RTOS 蜂窝手表平台，采用 22nm 工艺，具有高集成、小尺寸、低功耗等优点，支持轻量级 RTOS 系统。同时，W117 采用 AP CP 的芯片设计架构，支持 4G 全网通、Cat.4 和 Cat.1、VoLTE 高清语音通话，可实现在线支付、在线音乐、语音助手等功能。

vivo WATCH GT 配备 1.85 英寸屏幕，采用精致金属中框，提供多彩表带 + 百搭表盘，重 33g。

这款手表支持 eSIM 独立通信，搭载全面升级的 vivo 自研“蓝河操作系统”，支持全新 AI 速记功能，手表可变身语音备忘录；支持全新 AI 智慧视窗，可将打车、登机口等行程信息直接显示在表盘顶端。此外，它还支持 21 天蓝牙续航，100 多种运动模式，免打扰睡眠监测，全天候心率血氧监测等更多功能。

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