eSIM 独立通信 + 血氧心率监测：vivo WATCH 2 智能手表 790 元京东清仓

vivo WATCH 2 智能手表 发售于 2021 年 12 月，官方上市价 1299 元。

今日京东百亿补贴直降至 794 元，PLUS 会员立减 3.97 元，实付 790.03 元：

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据介绍，vivo WATCH 2 支持独立通信，而且在独立通信典型场景下，可实现 7 天超长续航。关闭独立通信典型场景下，续航更是可以达到 14 天。官方表示，在 vivo WATCH 2 智能手表独立通信典型场景 7 天超长续航的背后，是 vivo 创新性「主控芯片 + 通信芯片」的架构设计，前者驱动手表运行，后者智能连接网络。

vivo WATCH 2 智能手表内置数十项运动模式，用户可在运动前进行选择，50 米防水设计让游泳成为可能；运动中 vivo WATCH 2 智能手表可实时提供指导和专业跟测；运动后，可通过专业算法进行科学分析，并与微信运动互通。

vivo WATCH 2 智能手表可对用户健康进行全天候监测，包括连续血氧监测、全天心率监测等，并可将数据自动同步至手机，方便用户追溯。vivo WATCH 2 智能手表还可以提供诸如压力监测、身体活力值和喝水提醒之类的生活方式指导。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】