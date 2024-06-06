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eSIM 独立通信 + 血氧心率监测：vivo WATCH 2 智能手表 790 元京东清仓

2024/6/6 17:33:04 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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vivo WATCH 2 智能手表 发售于 2021 年 12 月，官方上市价 1299 元。

今日京东百亿补贴直降至 794 元，PLUS 会员立减 3.97 元，实付 790.03 元：

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据介绍，vivo WATCH 2 支持独立通信，而且在独立通信典型场景下，可实现 7 天超长续航。关闭独立通信典型场景下，续航更是可以达到 14 天。官方表示，在 vivo WATCH 2 智能手表独立通信典型场景 7 天超长续航的背后，是 vivo 创新性「主控芯片 + 通信芯片」的架构设计，前者驱动手表运行，后者智能连接网络。

vivo WATCH 2 智能手表内置数十项运动模式，用户可在运动前进行选择，50 米防水设计让游泳成为可能；运动中 vivo WATCH 2 智能手表可实时提供指导和专业跟测；运动后，可通过专业算法进行科学分析，并与微信运动互通。

vivo WATCH 2 智能手表可对用户健康进行全天候监测，包括连续血氧监测、全天心率监测等，并可将数据自动同步至手机，方便用户追溯。vivo WATCH 2 智能手表还可以提供诸如压力监测、身体活力值和喝水提醒之类的生活方式指导。

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关键词：vivo腕表手表

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