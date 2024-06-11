性能提升但依然难敌 X3D，AMD 锐龙 9000 系列 CPU 游戏性能初见端倪

IT之家 6 月 11 日消息，TomsHardware 采访到了 AMD 消费级处理器高级技术营销经理 Donny Woligroski，讨论了该公司最新发布的锐龙 9000 系列 Zen 5 处理器。

他表示，虽然锐龙 9000 系列在游戏性能方面可能无法超越现有的锐龙 7000X3D 系列芯片，但两者之间的差距将比以往更小。此外，AMD 还将继续改进其 3D V-Cache 技术。

Woligroski 还强调，新款锐龙 9000 系列拥有与上一代产品相同的核心数和近乎相同的加速频率，但仍然代表着巨大进步。

在 Computex 新闻发布会上，AMD 将新一代 R9 9950X 称为“世界上最快消费级桌面处理器”，但并未宣称其是最快的游戏芯片（尽管平均跑分比英特尔酷睿 i9-14900K 高出约 11%）。很显然，AMD 上一代的锐龙 7000X3D 系列处理器才是他们心目中的最强游戏处理器。

对于这方面的问题，Woligroski 表示：“在游戏方面是否最快？根据我们的测试，它比竞品更快，但 X3D 依然是王者般的存在，只是其领先优势已经没有之前那么多了。因此，7800X3D 的确会比 9700X 更快，但性能提升可能没有你预期的那么大。”

实际上，AMD 锐龙 7000 系列处理器也有类似的问题，例如 TomsHardware 测得 R9 7950X 的游戏性能落后于上一代的 R7 5800X3D 约 8% 左右，而 AMD 直到一年后推出新款 R7 7800X3D 才打破了这一纪录。

AMD 表示，第二代 3D V-Cache 技术将游戏性能提升到了一个全新的水平 —— 比最快的标准锐龙 7000 处理器快约 30%。

Woligroski 指出，这次 X3D 和非 X3D 芯片之间的差距更小，这可能是得益于 Zen 5 架构 16% 的 IPC 提升、更快的 L1 和 L2 缓存以及更高的加速频率。当然，IT之家后续也将进行测试来验证这一点。

尽管标准 R9 9950X 的游戏性能接近上一代 X3D 芯片，但 Woligroski 暗示下一代 X3D 芯片也将采用进一步改进的 3D V-Cache 技术。

接下来谈论 X3D，我们对 X3D 技术非常重视。事实上，我们有一些非常棒的 X3D 更新即将推出。因此，我们正在努力迭代改进，而不仅仅是简单地重复利用。

但很可惜，我们目前还不清楚下一代 X3D 技术细节，但 AMD 可以采取多种方式来改进这一技术。例如，AMD 过去两代产品中使用的 L3 缓存小芯片都是基于 7nm 工艺打造，而如果能升级到 5nm 的话，势必就可以让 AMD 堆叠出更大的 L3 缓存。

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