英特尔 Gaudi 3 AI 芯片预估售价 15650 美元，仅英伟达 H100 的一半

IT之家 6 月 7 日消息，英特尔在 2024 台北国际电脑展上，透露 Gaudi 3 AI 芯片售价为 15650 美元（IT之家备注：当前约 11.3 万元人民币），基本上是英伟达 H100 芯片的一半。

Tirias Research 的吉姆・麦格雷戈（Jim McGregor）发布推文，配备 8 颗英特尔 Gaudi 2 AI 芯片的英特尔底板（baseboard）售价为 65000 美元，单个售价为 8125 美元（当前约 58899 元人民币）。

而配备 8 颗英特尔 Gaudi 3 AI 芯片的英特尔底板售价为 125000 美元，相当于单个售价为 15650 美元。

当然以上价格是指批量购买并带有底板的价格，如果大客户大批量采购，价格可以更加优惠。

相比较而言，英伟达的 H100 80GB 显卡零售价为 30000 美元（当前约 21.7 万元人民币），甚至更高。此外汇丰银行（HSBC）还预测“入门级”B100 GPU 的平均销售价格（ASP）将在 3 万至 3.5 万美元之间，GB200（一个 Grace CPU 和两个 B200 GPU），预估售价在 6 万至 7 万美元之间。

英特尔官方介绍称，新款 Gaudi 3 与英伟达 H100 相比训练性能提高了 170%，推理能力提高了 50%，效率提高了 40%。

英特尔全新 Gaudi 3 AI 加速器采用 5nm 工艺打造，FP8 性能是上一代产品的两倍，BF16 性能是上一代产品的四倍，网络带宽是上一代产品的 2 倍，内存带宽是上一代产品的 1.5 倍，并提供 Mezz 卡、板载和 PCIe 三种形态。

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