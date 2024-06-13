TrendForce：2024 年一季度 DRAM 内存产业营收规模达 183.47 亿美元，同比涨幅近九成

IT之家 6 月 13 日消息，行业研究机构 TrendForce 集邦咨询近日研报显示，2024 年一季度 DRAM 内存产业营收规模达 183.47 亿美元（IT之家备注：当前约 1331.73 亿元人民币），环比增加 5.1%。

查询 TrendForce 以往研报，2023 年一季度 DRAM 内存产业规模约为 96.63 亿美元，这意味着上季度 DRAM 产业营收实现了近 90% 的同比增长。

▲ 图源 TrendForce 集邦咨询

一季度是 DRAM 产业淡季，加之下游企业手中仍有较高水平库存，导致三星电子、SK 海力士、美光三大内存原厂销售量均出现下滑。

不过 2024 年一季度 DRAM 内存合约价继续上行，涨幅较 2023 年四季度进一步扩大，带动了产业整体营收的扩张。

从类别来看，中系手机销售旺盛，带动移动端 DRAM 上季度价格涨幅居首；而三大原厂手中仍持有相当数量的消费级 DRAM 内存库存，导致该类别价格涨幅居于末位。

在三大原厂中，三星电子和 SK 海力士一季度 DRAM 营收均出现小幅增长；

而美光受益于较大的单价涨幅和接获服务器内存美系大客户订单，一季度 DRAM 营收规模环比涨幅达 17.8%，市占比也突破 20% 大关达到 21.5%。

展望二季度，研报预估 DRAM 内存原厂出货量将在季度效应的带动下继续出现增长；而受 4 月初台湾地区地震影响，二季度 DRAM 合约价将上涨 13-18%，高于此前预期。

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