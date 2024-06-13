欣旺达：第二代全固态电池实验室样品达 500Wh/kg能量密度目标

IT之家 6 月 13 日消息，今日，欣旺达在投资者互动平台表示，固态电池公司从 2015 年就已经开始研发布局，规划了第一代 400Wh/kg和第二代 500Wh/kg全固态电池。

其中，第一代全固态电池最新安时级样品可实现大于 1000 周稳定循环；第二代实验室样品已达到 500Wh/kg能量密度目标（能量密度是一个关注的指标，但不能忽略产品的寿命与安全）。至于新产品何时量产，欣旺达暂未透露。

IT之家注意到，500Wh/kg的能量密度可以说是未来电池产品的一个发展方向。

去年 4 月份，宁德时代发布凝聚态电池，能量密度同样达到 500Wh/kg，远超三元锂以及磷酸铁锂电池，并且符合民用航空的要求。宁德时代首席科学家吴凯表示，这是宁德时代在电池上的一个重要巨大突破。凝聚态电池拥有安全性高、可靠性强、循环寿命长等特点，可以快速量产，接下来车规级产品也会推出。

作为参考，三元锂电池的能量密度一般在 180-230Wh/kg，比亚迪刀片电池的能量密度 140Wh/kg，特斯拉 4680 电池能量密度理论可达 300wh/kg 以上。

另外，根据特斯拉创始人马斯克的说法，500Wh/kg的能量密度足以应用于飞机，NASA 研发的固态电池的能量密度已经达到这一能量密度。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。