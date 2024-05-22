曾毓群发出 1 号文件动员出海：谁到海外，谁就是宁德时代的英雄

IT之家 5 月 22 日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代董事长曾毓群发出了 2024 年总裁办 1 号文件，是一封出海动员信。

曾毓群在信中表达：国内市场越来越卷，宁德时代的海外市场份额去年追平了 LG，仍有较多空间；2024 年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。

报道称，去年底，宁德时代员工的电脑桌面被统一设置成这样一句标语 ——“谁到海外，谁就是公司的英雄，走出去，到海外去。”

宁德时代 2023 年在国际市场（中国以外的市场）的市占率为 27%，海外市场贡献了宁德时代 33% 的收入，这些收入主要来自出口：在中国造好电池再卖到国外。

报道指出，宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达 8 个，并在去年底联系部分材料供应商出海建厂。

宁德时代目前已披露 6 个海外工厂计划：德国图林根工厂、匈牙利工厂、美国密歇根工厂（与福特合作）、美国内华达工厂（与特斯拉合作）、印尼工厂和泰国工厂。

此外，宁德时代 5 月 7 日与法国达飞海运集团签署合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势，专注于建设全面、完整的温室气体减排解决方案。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024 年 1-4 月国内动力电池企业装车量排名中，宁德时代占比达 47.67% 一骑绝尘。

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