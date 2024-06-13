蚂蚁数科被曝独立运营，已完成 20 亿元增资

IT之家 6 月 13 日消息，新浪科技报道称，蚂蚁集团旗下科技商业化板块蚂蚁数科已经独立运营。IT之家注意到，蚂蚁数科运营主体蚂蚁链（上海）数字科技有限公司上个月已经完成 20 亿元增资。

今年 3 月，蚂蚁集团董事长兼 CEO 井贤栋发布全员信，宣布新一轮组织架构升级，蚂蚁集团数字科技事业群原总裁蒋国飞宣布离职，并由蚂蚁集团资深副总裁、原大安全事业群总裁赵闻飙出任独立后的蚂蚁数科 CEO。

赵闻飙曾带领构建了支付宝和蚂蚁集团领先全球的智能风控体系 AlphaRisk 和 IMAGE，同时带领团队围绕可信 AI、安全大模型等关键技术持续攻坚。

蚂蚁集团今天还发布了一份 2023 年可持续发展报告。报告显示，2023 年蚂蚁集团科研投入达到 211.9 亿元，再创历史新高，蚂蚁科技投入的重点是人工智能和数据要素技术。

井贤栋表示，蚂蚁集团科技创新投入的重点方向之一是 AI。井贤栋在报告致辞中清晰阐释了蚂蚁的战略 ——AI 时代，我们努力让人工智能技术回到产业应用，回到普惠的原点：让 AI 像扫码支付一样便利每个人的生活，让每个人都能拥有自己的智能生活管家、金融管家和健康管家。

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