AI 图片大赛闹乌龙，真实照片竟意外斩获两个奖项

IT之家 6 月 13 日消息，随着生成式 AI 图像创作能力的不断提升，摄影大赛中出现了一些由 AI 生成而非真实拍摄的“照片”获奖的案例。为了应对这一趋势，一些知名摄影大赛设立了专门的 AI 组别，既紧跟时代潮流，又能防止参赛者将 AI 作品混入传统摄影类别中参赛。

然而，今天发生了一个意想不到的反转。摄影师迈尔斯・阿斯特雷（Miles Astray）将他的照片提交给了知名赛事 1839 大奖（1839 Awards）的 AI 组别。他的作品名为“F L A M I N G O N E”，竟意外斩获评委奖铜奖和观众票选奖。

但问题是，这张照片并非 AI 生成，而是真实拍摄的一只火烈鸟。照片的角度让这只鸟看起来好像没有头，但它确实是真实的。阿斯特雷是在 2022 年于阿鲁巴岛的一个海滩上拍摄的这张照片，当时火烈鸟正在那里自由活动。拍摄时使用的相机是尼康 D750，镜头为 50mm 定焦镜头，光圈 f / 1.8，快门速度 1/1600 秒。

就在IT之家本文发布前不久，这张照片还被列在 1839 大奖的获奖名单页面上，显示其获得了上述两个奖项。然而，该名单现已更新，铜奖和观众票选的得主变成了另外两幅 AI 生成图像，这两幅作品之前仅仅被列为“荣誉提名”。经由 Android Authority 确认，该页面最初的确显示《F L A M I N G O N E》为这两个奖项的获胜者。

值得一提的是，该奖项的评审团阵容十分强大，其中包括来自纽约时报、佳士得拍卖行、盖蒂图片社等知名机构的专业人士。

1839 大奖背后的组织 —— 创意资源协会（Creative Resource Collective）的发言人对此事发表了如下声明：

没有哪家机构比我们更相信摄影的力量。我们已经邀请迈尔斯・阿斯特雷先生与我们合作，就此次事件以及他提交的作品、新闻稿和他可能分享的任何声明撰写一篇博文。作为一位艺术家，他的声音将为这一话题带来不同的视角。经过激烈的内部讨论，我们决定取消其作品在 AI 组别的参赛资格，这是为了尊重其他参赛艺术家。我们比赛的分类非常明确，旨在确保所有参赛者的公平竞争。每个类别都有不同的评判标准，参赛作品都需要符合相应的标准。正如他在新闻稿中提到的，他的作品并不符合 AI 生成图像类别的要求。我们理解他这样做是为了证明这一点，但我们也不想因此剥夺其他艺术家在 AI 组别获奖的机会。相信您能理解我们的决定及其背后的原因。我们希望这起事件能引起其他摄影师对 AI 的关注（并带来希望的信息）。

这位摄影师为什么要这样做呢？Android Authority 通过采访阿斯特雷，了解了他将照片提交给 AI 图片大赛的意图，正如大家所料：

当然，我对于误导评审团感到抱歉，但我认为他们都是专业人士，能够理解我此举对 AI 技术及其伦理影响的质疑，这比我欺骗观众的伦理问题更重要。我很高兴这次实验印证了我的假设：没有什么比大自然本身更神奇更具创意的了。我并不妖魔化这项新技术，并认可它的潜力，但目前我更清晰地看到了它的局限性和潜在的危险。

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