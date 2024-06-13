广汽埃安总经理古惠南：裁员传闻是歪曲事实，下半年推出三款产品

IT之家 6 月 13 日消息，广汽埃安今日举行品牌沟通会，埃安总经理古惠南表示，接下来是广汽埃安产品的密集投放期，下半年有三款产品，节奏为每两个月推出 1 款新车。

首先，今年北京车展发布的第二代 AION V（霸王龙）将于 7 月上市；后续将于 8 月推出代号 AY3 的全新 A 级轿车，并于 9 月上市。此外，埃安还将在 9 月推出代号 AH8 的昊铂首款全尺寸六座旗舰 SUV，并计划于 11 月在广州车展推出代号 AY2 的全新车型。

广汽埃安总经理古惠南此前曾表示，代号 AY3 车型定位一款 A 级轿车，而代号 AH8 的昊铂首款全尺寸 6 座旗舰命名昊铂 HL（化龙），新车将采用“空悬浮”智能化数字底盘以及 ADIGO 6.0 AI 智能座舱，被称为广汽埃安的科技集大成之作，售价将在 40 万元以上。至于代号。至于代号 AY2 的全新车型目前消息还非常有限，据悉很可能为一款全新 MPV 车型。

广汽埃安还表示，推出的新车型将覆盖 10-70 万元区间，未来将会不断丰富 10-20 万元区间的产品，售价 30 万元以上的产品将会逐渐调价，同时在 2025 年还将补齐插电混动等动力车型。此外，广汽埃安长沙工厂将调整到 8 月初投产。

对于近日的裁员传闻，他表示，外界的裁员传言是歪曲事实。广汽埃安下半年会大规模开拓门店，计划新建 100 家直营门店，还要开设多家工厂，预计还会招聘超 2000 人。

对于网传广汽埃安与招收的应届生解约一事，他表示，已经有 100 多位应届生正在培训入职，有个别人因岗位原因不合适受到调整，会按照协议进行赔偿。

他同时强调，广汽埃安会通过多种举措提升效率，降低成本，比如改进设备、提升数字化水平等，有效率才能有发展。

参考IT之家昨日报道，广汽埃安对于“裁员”、“密集与应届生解约”等传闻表示，已于 2024 年 6 月 12 日已向公安机关正式报案，将对造谣者依法追究法律责任。

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