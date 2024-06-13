2024 软科中国大学专业排名发布：北大、清华、哈工大前三

IT之家 6 月 13 日消息，高等教育专业评价机构软科今日发布了“2024 软科中国大学专业排名”，排名包括 810 个专业，涉及 93 个专业类、12 个专业门类。软科中国大学专业排名是迄今为止覆盖专业数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。

软科中国大学专业排名的对象是开设学校数量不少于 4 所的专业，共计 627 个，每个专业发布的是排名位列前 50% 的高校，共有 1103 所高校的 31414 个专业点上榜。

排名结果显示，北京大学以 100 个 A + 专业遥遥领先，清华大学以 59 个 A + 专业位列全国第二，哈尔滨工业大学则以 50 个 A + 专业排在全国第三名。

A + 专业数排名全国前十的高校分别是：

1、北京大学（100 个）

2、清华大学（59 个）

3、哈尔滨工业大学（50 个）

4、中国人民大学（45 个）

5、上海交通大学（44 个）

6、浙江大学（44 个）

7、复旦大学（43 个）

8、南京大学（41 个）

9、北京外国语大学（35 个）

10、同济大学（33 个）

而在上榜专业总数方面，今年有 12 所高校上榜专业总数过百，吉林大学有 129 个专业上榜，领先国内其它高校；北京大学以 126 个上榜专业紧随其后；武汉大学和贵州大学则以 121 个上榜专业并列全国第三。

其他上榜专业数超过 100 个的高校分别为苏州大学（118 个）、哈尔滨工业大学（113 个）、郑州大学（112 个）、西南大学（108 个）、四川大学（106 个）、华中科技大学（106 个）、扬州大学（104 个）、重庆大学（103 个）。

从我国各省级行政区来看，北京的 A + 专业数和 A 专业数占据绝对优势，顶尖专业实力强劲。上海 A + 专业位列全国第二名，顶尖专业数量优势明显。江苏的上榜专业数位列全国第一，专业整体实力雄厚。湖北、山东、广东的上榜专业数位列全国前五，仅次于江苏和北京，且上榜专业数均超过 1700 个。其他上榜专业数位列全国前十的省市还包括四川、浙江、辽宁、陕西、湖南。

IT之家附计算机科学与技术专业排名结果如下：

人工智能专业排名结果如下：

据介绍，软科中国大学专业排名通过学校 —— 学科 —— 专业三个层次的评价汇总，形成对专业的综合评价。排名指标体系设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件 5 个指标类别，共 25 项测量指标：

“学校条件”考察一所大学的经费收入、师资规模、师资结构、教授授课等学校层面的培养条件，结果用于学校开设的所有专业； “学科支撑”考察专业关联学科的水平和实力，一个学科对与其关联密切的专业均有支撑作用； “专业生源”即专业录取新生的高考成绩，反映了该专业的社会声誉和对学生的吸引力； “专业就业”体现了专业的毕业生被社会认可和接纳的情况； “专业条件”考察本专业的模范师生、思政教育、一流课程、优秀教材、教学成果、教改项目、平台基地等专业层面的培养条件以及本专业获得的各种认证和重点建设情况。 为了更加全面地反映中国大学本科专业的建设水平，今年软科进一步丰富和完善了中国大学专业排名的指标体系和内涵：将首次表彰的国家卓越工程师、国家卓越工程师团队纳入模范先进教师的评价范围；增加口腔医学类认证专业、中西医临床医学认证专业、中医学认证专业、中药学认证专业，丰富了国家级认证专业的指标内涵；此外，进一步完善了国家教学基地、省级课程思政示范项目等评价指标，评价变量总数相比 2023 年增加 12 个。

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