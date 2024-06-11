中国第一台全天候激光智能除草机器人落地：哈工大新成果，环境零污染

IT之家 6 月 11 日消息，据华工科技消息，6 月 5 日-7 日，华工科技中央研究院同哈尔滨工业大学机器人技术与系统全国重点实验室（简称哈工大机器人实验室）正式签约并举行专家聘任仪式，中国第一台全天候激光智能除草机器人落地。

据介绍，哈工大机器人实验室与华工科技合作研发的中国第一台全天候智能激光除草机器人，以“环境零污染、土地零破坏、昼夜作业”为研发目标，实现了该领域的国内首创，目前已经在黑龙江黑河市爱辉区开展田间试验。

据介绍，激光除草是通过激光照射杂草，使草叶内部细胞脱水破裂死亡的物理靶向除草方法。全天候智能激光除草机器人集成深度学习的人工智能技术，AI 智能识别杂草，同时针对性开发多目标靶点定位及动态时延误差补偿算法，不仅能够识别杂草和定位目标分生组织，同时“不损伤作物、不污染土壤、不耗费人力”。

IT之家查询获悉，哈工大机器人实验室聚焦机器人的创新机构设计、智能感知、自主控制、交互共融及系统集成等机器人领域科学问题和核心关键技术开展基础与应用研究，是我国最早开展机器人技术研究的单位之一，也是全国唯一的机器人技术全国重点实验室。

华工科技产业股份有限公司号称是“中国激光第一股”，于 1999 年成立，脱胎于华中科技大学。2021 年 3 月，该公司完成校企分离改制，实际控制人由华中科技大学变更为武汉市国资委。

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