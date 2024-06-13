比亚迪方程豹新车“豹 3”完成申报，设计灵感来自“星战”

IT之家 6 月 13 日消息，每月一次的“工信部车展”又开始了，在工信部今天发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 384 批）中，比亚迪方程豹品牌最小的一款车型 —— 豹 3 正式亮相。

IT之家汇总该车主要信息如下：

豹 3 采用纯电动力，长宽高分别为 4605/1900/1720mm，轴距 2745mm，总质量 2525kg，从尺寸来看是一款紧凑型 SUV。该车接近角 25°、离去角 28°。

该车配备双电机动力系统，前后电机最大功率分别为 110kW、220kW，最高车速 201km/h。

今年 4 月 16 日的方程豹汽车春季发布会期间，这款新车曾以概念车“SUPER 3”的名字登场。该车设计灵感来源于“星战铠甲”，配备了“星战底盘”，拥有非常硬派的前保险杠、外扩的轮眉来提升整车气势，号称将为驾驶者带来前所未有的体验。值得一提的是，该车配有外挂式全地形备胎，官方称“冲天之势”，可与车载无人机系统配合使用。

此次在工信部现身的量产版车型与概念车相比，外观更趋于“保守”，但仍然保留了大量棱角分明的硬核元素。

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