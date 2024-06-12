比亚迪英国首款插混车型，海豹 U DM-i（宋 PLUS）预售 33205 英镑起

IT之家 6 月 12 日消息，比亚迪进军英国市场的首款 PHEV 插混车型 —— BYD Seal U DM-i 现已开始接受预定，将于 9 月正式上市，前驱车型预售价 33205 英镑（IT之家备注：当前约 30.7 万元人民币），全驱车型 39905 英镑（当前约 36.9 万元人民币）。

BYD Seal U 即国内在售的比亚迪宋 PLUS DM-i ，长宽高分别为 4775mm*1890mm*1670mm，轴距为 2765mm，拥有 552L 的行李箱容量。

纯电版 BYD Seal U 搭载 71/87kWh 的磷酸铁锂电池，插混版 BYD Seal U DM-i 车型则配备了 18.3kWh 电池，同时还配备了一台 106 马力的 1.5 升汽油发动机、194 马力的电动机和 CVT 变速箱，可提供约 109 公里的纯电续航。

这款车型代表了比亚迪在欧洲扩张的下一个阶段，此前比亚迪已经推出了 BYD ATTO 3（元 PLUS）和 BYD Dolphin（海豚）。

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