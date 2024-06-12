比亚迪海豹 06 GT 实车谍照曝光，预计今年三季度上市

IT之家 6 月 12 日消息，@迪厂 曝光了一组比亚迪海豹 06 GT 的伪装实车图，我们一起来看一下吧。

▲ 图源：@迪厂

参考IT之家此前报道，该车已经出现在了工信部目录中，并以海豹 X 命名。据悉，新车定位为纯电两厢轿车，新车预计将在今年三季度正式上市。

定位为纯电两厢轿车，此前已经出现在工信部申报目录中，而且拥有多个命名方案，例如“海豹 X”“海豹 X”“海豹 06 GT”“海豹 MINI”“海豹 05EV”，目前来看最终定名可能是“海豹 06 GT”，新车预计会在今年三季度上市。

外观方面，新车采用封闭式前格栅设计、贯穿式的前包围样式，并带有 L 形装饰，侧面整体造型为两厢车设计，并搭配隐藏式门把手及悬浮式车顶设计，还采用了流行的隐藏式门把手及贯穿式的尾灯设计。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4630/1880/1490mm，轴距为 2820mm。

配置方面，新车将拥有 18 英寸以及 19 英寸的多种造型轮圈可选，并搭配不同样式的前后侧裙包围。

动力方面，新车将拥有单电机以及双电机四驱版本可选，其中单电机车型提供两种不同功率的驱动电机，最大功率分别为 160 千瓦和 165 千瓦。双电机车型配备前交流异步电机和后永磁同步电机，最大功率分别为 110 千瓦和最大功率 200 千瓦，并提供了 505、550、605km 三种 CLTC 续航版本可选。

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