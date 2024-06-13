一汽丰田新款卡罗拉锐放上市：搭载高通 8155 车机芯片，12.98 万元起

IT之家 6 月 13 日消息，一汽丰田新款卡罗拉锐放正式上市，官方指导价 12.98-18.48 万元。

作为小改款车型，新车在外观方面改动不大，主要聚焦于智能化进行提升，车机搭载了高通 8155 芯片以提升流畅度，同时支持 CarPlay / CarLife / HiCar 手机无线互联、车载微信以及 OTA 升级等功能。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4460/1825/1620mm，轴距为 2640mm。

内饰方面变化也不大，新车搭载 Toyota Space 智慧空间，配备 10.25 英寸中控屏以及 12.3 英寸液晶仪表，不过新车在内饰用料方面迎来了升级，采用更多的皮革材质来进行包裹。

IT之家注意到，新车全系搭载 Toyota Pilot 高阶智驾，智能驾驶辅助达到 L2 + 级别。其中 PDA 预判式主动驾驶辅助系统，可远距离察觉潜在风险，并给予刹车、转向及平稳减速等驾驶辅助。EDSS 紧急驾驶停止系统能在车辆行驶中检测驾驶者状态，可有效预防疲劳驾驶，切实提升出行安全。被动安全方面，新车拥有 7 个 SRS 空气囊，旗舰版车型更是配备 9 个 SRS 空气囊，增加了后排侧气囊。

动力方面，新车提供 2.0L 双擎与 2.0L 汽油两种版本。其中燃油版车型搭载 2.0L 自然吸气发动机，最大功率可达 126kW，最大扭矩为 205N・m，WLTC 综合油耗 6.16L / 100km；双擎混动版则搭载了一台 2.0L 发动机与电机的混动组合，系统综合功率达 144kW，WLTC 综合油耗仅为 4.56L / 100km。

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