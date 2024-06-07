日本国土交通省：拟于下周核查丰田等企业生产的 6 种车型安全性

IT之家 6 月 7 日消息，据日经新闻今日报道，由于丰田、马自达等车企和雅马哈发动机的“型号指定”认证存在违规行为，日本国土交通省将于下周对上述企业生产的 6 款车型进行独立核查，以确认涉事车型是否符合安全和其他标准。

据悉，这些车型包括丰田的 Corolla Fielder 和马自达的 Roadster RF 等，国土交通省预计将在 6 月份确定这些车型是否符合标准，并有望解除停产令。

IT之家附前情提要：

6 月 3 日：日本国交省发布公告称，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，该部门指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。

6 月 3 日：丰田汽车公告称，根据国交省指示，于今年 1 月 26 日对其车型认证申请进行了调查。尽管调查仍在进行中，但有七款车型（包括部分自 2014 年起已停产的车型）的测试方法与政府标准不符，该公司已于 5 月 31 日向日本国土交通省报告了这一情况。

6 月 3 日：丰田、本田、马自达企业高管分别召开记者会，就此事道歉。丰田集团社长丰田章男在记者会上称，“造假是动摇认证制度的原则性问题，是汽车制造商绝不能做的事。作为丰田集团的负责人，我就此由衷道歉。”

6 月 4 日：针对涉及安全性的数据造假等严重不正当行为，日本国土交通省对丰田汽车爱知县总部进行了一轮突击检查。检查人员将对质量负责人进行询问，并分析相关文件，以查明事件来龙去脉。

6 月 6 日：受日本国土交通省通报存在测试数据造假问题的影响，日本丰田、马自达公司当日起暂停合计 5 种涉事车型的生产工作。

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