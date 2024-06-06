售 21.98 万元起、竞争雅阁，全新丰田凯美瑞 2.5L 混动版上市

IT之家 6 月 6 日消息，广汽丰田全新凯美瑞 2.5 升混动版上市，指导价在 21.98 万至 25.98 万元之间。

这款新增车型在设计上延续了现有车型的风格，并提供了两种不同的外观选择。该车采用丰田最新设计语言，前脸为单条幅前格栅和 C 字形大灯组，尾部则有小鸭尾翼设计。

在车身尺寸方面，凯美瑞 2.5 升混动版的长、宽、高分别为 4915（4950）/1840（1850）/1450 毫米，轴距为 2825 毫米，与在售车型保持一致。

新车配备一套由 2.5 升自然吸气发动机和电动机组合而成的油电混合动力系统，其中 2.5 升自然吸气发动机的最大功率为 136 千瓦。

官方称，新车实现了功率提升、轻量化和小型化，三电系统全面革新，以小型化、轻量化、强动力为特点，提升智电驱动性能。

此外IT之家注意到，新车提供限时购车权益，包括置换补贴、金融礼等，以及电池无忧权益，适用于 2024 年 6 月 30 日前下定，8 月 31 日前交车的客户。消费者还可以选择炎铂金珍珠白、泡动红、赛博灰等外观颜色，以及双色车身，但需支付额外费用。

目前，第九代全新凯美瑞已经在中国市场上市，前期推出的是 2.0 升自然吸气和 2.0 升混动版车型。此次新推出的是 2.5 升混动版。凯美瑞作为一款中型车，其竞争对手包括本田雅阁、日产天籁以及大众迈腾 / 帕萨特等车型。从销量数据来看，今年 4 月凯美瑞的销量达到了 9323 辆，与雅阁的销量接近。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。