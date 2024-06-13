小米 Redmi K70 Ultra 手机参数曝光，继续搭载“光影猎人 800”主摄

IT之家 6 月 13 日消息，6 月 12 日，博主 @吴大头同学呀 曝光了一组小米 Redmi K70 Ultra 手机的主要参数，大家可以参考一下。

IT之家整理如下：

性能：天玑 9300 Plus 处理器 + X7 独显芯片 + 狂暴引擎

屏幕：华星光电 1.5K+144Hz 显示屏

续航：5500mAh 电池 + 120W 快充

外观：金属中框 + 玻璃后盖

影像：光影猎人 800 + 800 万像素 + 200 万像素（小米影像大脑加持）

其他：IP68 级防尘防水、0809 马达、短焦指纹

值得一提的是，小米 Redmi K70 Pro 手机便首发搭载“光影猎人 800”影像传感器，小米 Civi 4 Pro 也搭载了这款传感器。其拥有 1/1.55" 传感器尺寸，2.0μm 融合大像素与 13.2EV 的原生动态范围。

5 月 13 日，小米有一款型号为 2407FRK8EC 的手机新品通过了国家 3C 质量认证入网，结合之前曝光的信息来看就是小米即将发布的 Redmi K70 Ultra。

上一代的 Redmi K60 Ultra 于 2023 年 8 月发布，预计今年的新机发布时间不会相差太多。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。