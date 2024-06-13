2498/2798 元，影石 Insta360 Go 3S 运动相机发布：4K 画质、拇指大小

IT之家 6 月 13 日消息，今晚，影石 Insta360 发布了新一代 4K 拇指相机 GO 3S，64G 版本定价 2498 元，128G 版本 2798 元，裸机定价仅有 1598 元和 1898 元。

Insta360 GO 3S 拇指运动相机提供白色和黑色两种配色，体积仅有拇指大小、两节 5 号电池的重量，并采用了灵活便携的磁吸设计、防泼溅设计。

官方表示，GO 3S 不仅延续了「GO 系列」的小巧体形，还全新升级至 4K 超高清画质，搭配拓展仓可随时随地穿戴在身上，可灵活各种角度拍摄第一人称和各种新奇视角的 Vlog 大片。

作为「GO 系列」第四代成熟产品，GO 3S 搭载全新升级的高性能芯片，让 CPU 算力提升 50%，同时配备全新的广角镜头，可拍摄 4K 30fps 视频，相比 GO 3 的 2.7K 像素数几乎翻倍。

IT之家注意到，GO 3S 新增「自然广角 FOV」，减少画面边缘畸变，观感更真实；新增人像滤镜，让人物肤色更柔和自然，人像直出更轻松。

暗光条件下，画面清晰度、亮度和色彩饱和度表现更佳，App 预览和导出时开启「杜比视界」，画面细节和光影效果还会再次升级，轻松呈现电影大片效果。

此外，GO 3S 在拍摄操控上也更加智能易用，该机继续采用一体两用设计，兼容运动相机形态，除了拇指相机本体独立拍摄外，还可搭配拓展舱使用，续航时间达到 140 分钟，配备 2.2 英寸翻转触控彩屏，集充电、图传、遥控于一体。

它还支持全新「间隔录像」功能，根据所设的时间间隔，相机会定时自动拍摄，后期配合 AI 自动剪辑，自动挑选有趣的片段，一键成片。

GO 3S 新增「横竖拍切换」，一秒调整视频比例，构图尽在掌握。除「语音控制」外；还增加「手势控制」模式，尤其适合在团体合照或嘈杂环境下使用。

据介绍，GO 3S 还支持苹果 Find My 网络，可在 iPhone、iPad、MacBook 上轻松查找定位相机位置。

其他方面，这款运动相机还有「素材快传」「App 一键预览」等功能和「闪传伴侣」配件，快捷编辑、轻松出片，搭配「ND 镜特效」「轨迹延时」等多种创意特效，让记录与创作更省心。

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