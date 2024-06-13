我国低轨宽带卫星互联网首次走出国门，在泰国演示应用

IT之家 6 月 13 日消息，据央视新闻客户端消息，近日，我国低轨宽带卫星互联网在泰国实现通信网络试验验证，并实地进行了演示应用，这标志着我国低轨宽带互联网首次走出了国门，并落地海外。

报道称，此次验证由银河航天与泰国马汉科理工大学共同完成，双方通过此前在泰国完成建设的地面试验站等设施，与我国低轨宽带互联网试验星座完成了互联，并进行了实时卫星互联网视频通话演示，全程连接顺畅，通话质量稳定，展示了卫星互联网在相关场景中可发挥的重要保障作用。

据介绍，此次验证迈出了我国低轨宽带卫星互联网技术海外推广与应用第一步，为当地企业和高校提供了研究低轨卫星通信系统的平台，未来将会对泰国卫星制造、卫星网络建设运营等上下游产业起到牵引作用。

IT之家查询得知，银河航天是一家专注于低轨宽带通信卫星星座的民营企业，由猎豹移动联合创始人 / 前总裁徐鸣创办，于 2018 年正式投入运营，如今估值已超 100 亿元人民币。

去年 10 月，银河航天公司在灵犀 03 星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。

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