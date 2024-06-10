我国首颗全电推通信卫星！亚太 6E 定点成功

IT之家 6 月 10 日消息，IT之家从中国长城工业集团有限公司官方微信公众号获悉，北京时间 2024 年 6 月 10 日 10 时 32 分，我国首颗全电推通信卫星 —— 亚太 6E 在西安卫星测控中心的跟踪控制下，成功定点于东经 135.5° 轨道位置（测试轨位）。

亚太 6E 通信卫星与独立推进舱组合体于 2023 年 1 月 13 日在西昌卫星发射中心由长征二号丙运载火箭发射升空，成功进入了近地点 200 公里，远地点 500 公里，倾角 28.5° 的过渡轨道。随后在西安卫星测控中心的精心组织和跟踪控制下，可分离独立推进舱于 2023 年 1 月 23 日完成组合体变轨至中间轨道，亚太 6E 卫星与组合体分离后通过其自带的霍尔 / 离子两套电推进系统自主变轨至同步轨道。

亚太 6E 通信卫星项目是中国航天科技集团有限公司所属中国长城工业集团有限公司向国内外用户提供的第十三个通信卫星整星在轨交付项目。亚太 6E 通信卫星由中国空间技术研究院采用东方红三号 E（DFH-3E）卫星平台研制，是该款平台的首发星。卫星配置 25 个 Ku 用户波束和 3 个 Ka 信关站波束，通信容量约 30Gbps，完成在轨测试后将最终定点于东经 134° 轨道位置。亚太 6E 通信卫星由香港亚太星联卫星有限公司运营，聚焦东南亚市场，将为该地区提供高性价比的高通量宽带通信服务。

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