马斯克驳斥 SpaceX 补贴火箭发射言论：没有一次拼车发射任务亏过钱

IT之家 5 月 30 日消息，埃隆・马斯克领导的 SpaceX 公司即将在 6 月 5 日进行备受期待的星舰第四次试飞，在此之前，马斯克驳斥了有关该公司补贴猎鹰 9 号火箭拼车和其他发射任务的说法。此前，一家竞争对手公司的 CEO 在采访中声称 SpaceX 以低于成本的价格出售火箭发射服务，从而挤压行业竞争对手的生存空间，将 SpaceX 推到了舆论的风口浪尖。

IT之家注意到，马斯克的言论还提到了星舰面临的一个关键问题，该问题可能会导致其二级火箭在即将到来的 IFT-4 测试中无法实现既定目标。

尽管马斯克没有详细说明猎鹰 9 号拼车发射的成本，但他驳斥了 SpaceX 亏本运营的说法。2024 年将是猎鹰 9 号发射数量创纪录的一年，迄今为止 SpaceX 已经进行了 56 次发射任务。马斯克称，据他所知，“没有一次拼车发射任务亏过钱”，暗示 SpaceX 并没有补贴拼车和其他发射任务。

除了是世界上最大的火箭，星舰也是世界上第一款拥有完全可重复使用二级火箭的火箭。这与猎鹰 9 号不同，这意味着 SpaceX 不必为每一次发射都建造一个新的二级火箭（和发动机）。据马斯克称，实现星舰完全可重复使用的“最后一个大难题”就是隔热罩。

马斯克认为，解决这个问题需要“反复尝试”，还需要 SpaceX 建立一个全新的供应链来制造廉价的组件。马斯克指出，设计可重复使用的隔热罩时，一个关键的限制因素是其重量。目前，SpaceX 在大多数情况下“并不能承受任何一个隔热罩的脱落，因为二级防护材料可能会无法承受脱落后的压力”。

设计隔热罩的一个关键方面是模拟运行各种情况以发现其薄弱点，马斯克强调，SpaceX “只有通过飞行才能发现薄弱点”。据悉，星舰第四次试飞的一个关键目标是“控制星舰再入大气层”，要完美地实现这一目标，隔热罩就必须承受住大气层施加的所有压力。

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