初探苹果 iOS 18 卫星短信：支持表情符号，暂不兼容 RCS

IT之家 6 月 14 日消息，苹果公司在 iOS 18 中引入了大量新功能 / 新特性，其中一项重磅更新就是通过卫星来发送信息。

像常规信息样收发

用户使用该功能，可以在蜂窝网络和 Wi-Fi 网络范围之外收发 iMessages 和短信，包括表情符号和 Tapbacks。

工作原理

CNET 本周采访了苹果公司平台产品营销高级总监库尔特・奈特（Kurt Knight），对该功能的工作原理进行了初步了解，iJustine 也提供了类似的演示。

苹果表示 iPhone 检测到超出地面网络范围时，就会弹出提示，让用户快速访问所有可用的卫星服务，包括紧急求救、道路救援、Find My 以及新增的 iMessages。

用户携带 iPhone 进入传统网络没有覆盖的区域，iOS 18 会弹出一张卡片，帮助用户将 iPhone 指向可用的卫星。

之后用户可以像普通的信息对话一样，收发信息、表情符号和 Tapback。通过卫星发送时，通过 iMessage 发送的对话信息也是端到端加密的。

相关限制

iMessages 应用可以通过卫星自由来回发送信息，但由于该协议发送的信息量很大，因此苹果为其设置了一定的限制。

用户的紧急联系人和指定的家庭成员可以随时通过短信联系你，但对于所有其他联系人，用户可以通过卫星向其发送第一条短信，但对方的回复时间会有一定的时间限制。

不兼容 RCS 信息

值得注意的是，尽管今年晚些时候 iOS 18 将支持富通信服务（RCS），但通过卫星发送的信息最初并不能与 RCS 一起使用。奈特表示至少在苹果看来，RCS 协议还没有优化到足够小，无法通过卫星连接工作。

初期仅限美国、iPhone 14 及更高设备上

IT之家注：与苹果的其他卫星服务一样，"通过卫星发送信息" 服务最初将只在美国的 iOS 18 系统上推出，随后才会扩展到其他国家。

苹果的卫星服务适用于 iPhone 14 及更高版本，虽然苹果表示最终会对卫星服务收费，但目前仍免费提供。

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