特斯拉“重仓”押注 Optimus 机器人、明年工厂将部署千台，马斯克豪言：要把公司市值拉高到苹果当前的 10 倍

IT之家 6 月 14 日消息，埃隆・马斯克（Elon Musk）在今天召开的股东大会上，把特斯拉的未来押注在 Optimus 机器人计划上，将拉高特斯拉公司估值数十万亿美元。

马斯克表示特斯拉明年超级工厂将会部署超过 1000 台 Optimus 机器人，不过他推迟了最近公布的时间表。

马斯克在股东大会上豪言特斯拉公司市值将会是“当前最有价值公司的 10 倍”，IT之家查询今天的最新市值情况：

苹果公司市值 3.29 万亿美元（当前约 23.88 万亿元人民币）

微软市值 3.28 万亿美元（当前约 23.81 万亿元人民币）

英伟达市值 3.19 万亿美元（当前约 23.15 万亿元人民币）

因此马斯克的目标是拉高特斯拉市值到 30 万亿美元（IT之家备注：当前约 217.76 万亿元人民币）以上。

马斯克表示当前拟人机器人市场年产 10 亿台，特斯拉未来至少要占据 10% 的份额。

马斯克表示特斯拉以每台约 1 万美元的价格批量制造机器人，并以 2 万美元的价格出售，从而获得 1 万亿美元的利润。

特斯拉最近宣布，目前超级工厂里有 2 台 Optimus 机器人在自主工作，马斯克最近表示，他预计明年特斯拉将向客户销售机器人。

马斯克相信到 2026 年，Optimus 将成为一个完全软件定制的机器人。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。