马斯克谈特斯拉“造手机”：我们可以，但希望这不必要

IT之家 6 月 13 日消息，北京时间今天凌晨，电动汽车分析师 Sawyer Merritt 发文晒出了摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯发布的报告。这名分析师认为，特斯拉可以制造一款“引人注目”的手机，其能够借助电池、存储等设备能力运行强大的 AI 应用，相当于一把“沉重的车钥匙”（heavy key）。

特斯拉则在这条推文下方发表了自己的看法：“我们可以（造手机），但希望这不必要。特斯拉是少数几家拥有自己的技术栈（不是 iOS、Android 或 Android 的分支）的公司之一。”

而在本周早些时候，一名网友提出假设：马斯克将打造一款 X Phone。随后马斯克回复称，“这并非不可能”。

综合IT之家此前报道，马斯克曾威胁称，如果科技巨头苹果坚持在 WWDC24 上宣布的将 OpenAI 技术集成到其软件中的计划，他将禁止旗下公司使用苹果设备。

马斯克称苹果与 OpenAI 的合作为“不可接受的安全违规行为”，并表示如果该计划实施，“访客进入我的公司将需要在门口寄存他们的苹果设备，这些设备将被储存在法拉第笼中”，法拉第笼是一种可以屏蔽部分电磁辐射的容器。众所周知，马斯克和 OpenAI 的关系不怎么样，双方曾多次在网上互怼并对簿公堂。

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