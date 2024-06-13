马斯克脑洞大开：特斯拉得州超级工厂建成秘密隧道，运输 Cybertruck 无需司机

IT之家 6 月 13 日消息，经过两年的规划和挖掘，特斯拉终于在其德州超级工厂建成了一条巨大的地下隧道，其用途令人惊叹。

据 Electrek 报道，特斯拉计划利用这条新隧道，将刚下生产线的 Cybertruck 卡车运送到附近的车辆暂存区，并且这些电动皮卡在运输途中将无需驾驶员。

The Boring Company 在周一宣布，其隧道掘进机 Prufrock 3 号已在德州超级工厂成功贯通。Prufrock 3 号最早是在今年 1 月份被发现运抵现场的，据悉其在 6 月 8 日或之前完成了挖掘任务，一位无人机操作员在周末航拍特斯拉奥斯汀工厂时发现了该掘进机。The Boring Company 公司表示，Prufrock 3 号的设计速度可以超过人类步行速度的十分之一，即每周可挖掘约一英里（IT之家注：约 1.6 千米）的隧道。

这条隧道连接了特斯拉位于南部的新工厂扩建区和高速公路另一侧的车辆暂存区。知情人士透露，这条隧道的主要用途是将生产线上下线的 Cybertruck 卡车运送到暂存区。然而，消息人士也表示，这条隧道的建设早在特斯拉最终确定 Cybertruck 计划之前就已经开始。

隧道的确切造价尚不清楚，但据 Tech Crunch 报道，特斯拉披露其在 2023 年向 The Boring Company 公司支付了 20 万美元，并在 2024 年 2 月之前支付了 100 万美元。这引发了一些针对马斯克的批评，因为这并不是特斯拉首次使用其 CEO 的其他公司提供的服务。

Insideevs 表示，坦白说，这个解决方案本身相当巧妙。通过一条类似于拉斯维加斯环路 (Vegas Loop) 的短距离隧道运送汽车，特斯拉可以节省大量的时间和资源，将车辆运送到暂存区，然后再运送给全国各地的买家。但真正令人印象深刻的是，特斯拉计划让这项运输任务实现自动驾驶。如果他们能做到这一点，那将是相当了不起的成就。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。