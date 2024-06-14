马斯克称会再搞一次季度活动，向特斯拉车主开放 FSD 转移服务

IT之家 6 月 14 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）曾多次声称，特斯拉不允许车主将 Full Self-Driving（FSD）功能转移到新车上，不过在今天召开的股东大会上，马斯克表示会再搞一次季度活动，将向车主开放转移服务。

特斯拉的 FSD 系统已公开销售多年，不过该系统目前仍未发展成为完整体，这些车主可以使用特斯拉的 FSD Beta，现在称为 FSD Supervised，但还没有特斯拉车主能够使用真正的完全自动驾驶系统。

对于购买了多辆特斯拉汽车的用户来说，抱怨的问题是：“既然前一辆车的软件从未交付，为什么在换新车时还要再次购买同样的软件？”

考虑到现在购买 FSD 的价格比许多早期拥有者购买时的价格要高，因此引发了很多车主的诟病和吐槽。

IT之家今年 4 月报道，特斯拉现已再次允许新款 Model3、ModelY、ModelS 和 ModelX 车主将其 FSD 权益免费转移到另一台新车上，而且 FSD 可与其他政策同步转移，例如免费超级充电服务。

特斯拉官网显示，2024 年 2 月 3 日之前交付的车辆、二手库存车辆、商业用途车辆和租赁车辆均不符合免费转移条件，且全损的车辆也无法获得 FSD 转移资格。

而在海外市场，特斯拉去年支持 FSD 转移，但只允许两个月，之后就再也不允许了。

有人在特斯拉的季度电话会议上，有人问及 FSD 转移是否可以永久化，马斯克给出了否定的答案。

随后有人再次提问，能够再搞一次季度活动，实现 FSD 转移。马斯克在回答时有些犹豫，他说，在特斯拉的销售框架内实现转移是一件“复杂”的事情，不过他最终同意下来。

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