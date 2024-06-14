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小米室外摄像机 BW500 开售：10 米全彩夜视、IP67、180 天续航，379 元

2024/6/14 8:39:10 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 6 月 12 日消息，小米室外摄像机 BW500 将于今天上午 10 点开售，可选配太阳能板，首发价 379 元。

小米室外摄像机 BW500 采用大尺寸图像传感器，分辨率为 2560x1440；F1.6 大光圈进光量更大，画面通透明亮；采用 FOV136° 广角镜头，视野更宽广。

小米室外摄像机 BW500 还有大功率红外与全彩 LED 灯，号称“实现 10m 内夜视清晰访客、盗贼一眼识别”。

续航方面，小米室外摄像机 BW500 自带 10000mAh 大容量电池，每天触发不超 20 次 10 秒录制，可实现约 180 天续航；本地算法搭载低功耗技术，可根据监控场景变化合理调整电池用量。

小米室外摄像机 BW500 可选配 5W 太阳能板（IT之家注：太阳能板售价 199 元），可自由调节板面角度，实现光电能转化。

其他方面，该产品内置 eMMC 32GB 存储空间，并支持云存；支持 IP67 级防尘防水；采用 1.2 TOPS AI 算力芯片；支持声光震慑预警，米家 App 可第一时间推送报警信息。

京东小米室外摄像机 BW500379 元直达链接

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关键词：小米摄像机BW500

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