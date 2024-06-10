小米智能摄像机 C500 双摄版发布：AI 双摄联动，众筹价 319 元

IT之家 6 月 10 日消息，除了小米智能摄像机 C300 双摄版，小米今天还发布了小米智能摄像机 C500 双摄版，配置更高，画质更出众，将于 6 月 10 日早 10 点在小米商城 / 有品开启新品众筹，众筹价 319 元，建议零售价 349 元。

小米智能摄像机 C500 双摄版拥有双 400 万镜头，短焦镜头看得广范围大，长焦镜头看细节更清晰。固定镜头拥有 110° 视野，云台镜头拥有 58° 视野。支持 360° 全景监控，拥有 360° 水平旋转视角，93° 垂直旋转视角。支持超微光全彩，内置高感光灵敏度图像传感器，可以保留更长时间的彩色画面。两颗镜头内置 16 颗 940nm 红外补光灯，无光环境依旧清晰可见。

IT之家注意到，小米智能摄像机 C500 双摄版可通过米家 App 设置镜头不同查看方向，兼顾不同区域。支持双重 AI 检测，支持宠物检测、宝宝哭声检测、虚拟围栏、AI 人脸识别。支持双摄联动协作，长按固定画面的任意位置，云台画面镜头可自动旋转对其拍摄并特写；可通过米家 App 指哪看哪，重要细节联动查看。还支持双画面同屏回放，可单镜头独立休眠。

小米智能摄像机 C500 双摄版支持小米澎湃智联，双镜头皆能触发设备联动，可以享受更多场景联动。

小米智能摄像机 C500 双摄版内置独立音腔大直径扬声器，与家人双向语音通话时摄像机声音响亮而清晰。内置 AI 芯片，可达到 1TOPS 高算力，保障本地 AI 高效看护，摄像机识别更准更快。内置 Wi-Fi 6 传输芯片，大幅增强信号强度及范围。内置米家安全芯片，严防黑客攻击泄露隐私。吊装时可通过吊装支架 360° 水平旋转、前后各 24° 调节视角，让固定镜头可以拍到更多家中下方区域。

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