小米智能摄像机 C300 双摄版发布：一机双画面，众筹价 269 元

IT之家 6 月 10 日消息，小米今日推出了小米智能摄像机 C300 双摄版，将于 6 月 12 日早 10 点在小米商城 / 有品开启新品众筹，众筹价 269 元，建议零售价 299 元。

据介绍，小米智能摄像机 C300 双摄版拥有双镜头，一台摄像机可兼顾两个方向的看护需求同时拍摄家中两个场景，减少看护死角。双镜头各 300 万像素，分辨率 2304x1296。长短焦配合，分别是 6mm 云台长焦镜头和 2.8mm 短焦固定镜头。双镜头一动一静，拥有 360° 水平视角和 88° 垂直视角。两颗镜头共 12 颗 940nm 红外补光灯，无光夜晚依旧清晰。

IT之家注意到，小米智能摄像机 C300 双摄版拥有多种 Al 看护功能，双画面可同时 A1 检测，支持本地人形检测、虚拟围栏、本地响声检测、AI 人脸识别。

当固定画面有人出现时，云台镜头能自动转向固定画面区域，实时跟拍并触发通知，两个镜头联动追踪，减少家中动态盲区。长按固定画面的任意位置，云台画面镜头可自动旋转对其拍摄并特写；可通过米家 App 指哪看哪，重要细节联动查看。还支持双画面同屏回放，可单镜头独立休眠。

小米智能摄像机 C300 双摄版支持小米澎湃智联，双镜头皆能触发设备联动，可以享受更多场景联动。

小米智能摄像机 C300 双摄版内置独立音腔大直径扬声器，与家人双向语音通话时摄像机声音响亮而清晰。内置 AI 芯片，可达到 1T 高算力，保障本地 AI 高效看护，摄像机识别更准更快。内置 Wi-Fi6 传输芯片，大幅增强信号强度及范围。内置米家安全芯片，严防黑客攻击泄露隐私。

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