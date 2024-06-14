苹果 Vision Pro 头显国行版开启试用预约：可体验 30 分钟左右，需出示身份证

IT之家 6 月 14 日消息，苹果 Vision Pro 头显国行今日 9 时正式开启预售，售价 29999 元起，6 月 28 日发售。与此同时，苹果宣布开启 Vision Pro 的预约演示试用。

今日上午 9 时起，用户可以在苹果官网在线预约 Vision Pro 演示试用（点此预约），并于 6 月 28 日起凭预约前往附近的 Apple Store 零售店体验。

苹果官方问答显示，用户预约成功后，将获得 30 分钟左右的演示试用体验，可以预约合适的时段前往。

参加演示试用时，用户需要出示有效身份证件，证件姓名需与预约时输入的信息完全一致，苹果承诺不会复印、收集用户的身份证件或证件号码。

此外，每台供用户演示试用的 Vision Pro 都提前做好了清洁与消毒，预约演示试用 Vision Pro 的用户须年满 13 周岁。

IT之家附 Vision Pro 具体售价如下（点此购买）：

256 GB 版售价 29999 起

512 GB 版售价 31499 起

1 TB 版售价 32999 起

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