仅限内部使用，苹果授予企业应用访问 Vision Pro 透视摄像头的权限

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在 WWDC24 开发者大会上宣布将授予企业对 Vision Pro 头显的透视摄像头的原始访问权限，但仅限于非公开的内部应用使用。

与 Meta Quest 3 等混合现实头显类似，Vision Pro 也使用摄像头让用户看到真实世界。然而，目前只有系统和某些苹果官方应用可以真正获取摄像头原始数据。第三方开发者只能将透视功能作为背景使用，无法直接获取摄像头画面。他们只能获得诸如手部和身体骨骼坐标、包含家具等物体边框的 3D 环境网格以及一些物体追踪功能。

此前，在 Vision Pro 上使用 iPad 应用尝试访问自拍摄像头时，用户只会看到一个虚拟网络摄像头画面，显示的是苹果名为“Persona”的虚拟形象。而对于后置摄像头，visionOS 则会返回黑色画面并显示“无摄像头”图标。

在 WWDC 大会上，苹果宣布推出针对 visionOS 2 的企业级 API，旨在为企业提供消费者级应用所没有的高级功能。这些企业级 API 包括：

主摄像头访问权限

透视画面截屏

苹果神经网络引擎访问权限

条形码和二维码扫描

物体追踪参数调整

提升性能上限

苹果明确表示，这些功能只能用于“仅在商业环境下使用的”应用，且使用这些功能的应用只能通过“Apple 企业管理器”进行内部部署或定制应用分发，不得上架 App Store。

IT之家注意到，Pico 也在其面向企业的 Pico 4 Enterprise 版本中开放了原始摄像头访问权限（该版本拥有眼球追踪和面部追踪功能），但仅限于注册企业使用，Meta 和 HTC 目前均未开放原始摄像头访问权限。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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