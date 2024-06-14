受最新“反垄断”法律影响，Epic 移动商城及《堡垒之夜》明年登陆日本 iOS 平台

IT之家 6 月 14 日消息，《堡垒之夜》官方周三在 X（推特）发文宣布，日本的移动游戏玩家和开发者迎来一大胜利：当地政府和国会通过了一项新法律，Epic 移动商城和《堡垒之夜》将于明年晚些时候登陆当地 iOS 平台。

IT之家附前情提要：

日本参议院全体会议通过了《智能手机特定软件竞争促进法》，以规范巨型 IT 公司对智能手机应用程序市场的垄断行为。该法将“特定软件”定义为智能手机使用中特别需要的基本软件（如操作系统）、应用商店、浏览器、搜索引擎等。

该法律要求已经拥有优势地位的互联网企业巨头在手机软件市场、支付系统运营方面对相关竞争企业进行开放。若“巨头”们存在违反行为，企业将支付在日本国内营业额的 20% 作为罚金。

该法律最早由日本政府小组去年 6 月提出，到明年年底才能完全生效。其要求苹果和谷歌允许用户在其平台上下载第三方应用商店，并提供替代的支付系统。据悉，这项法律与欧盟《数字市场法》类似。

Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 表示，《堡垒之夜》今年重返欧盟、明年重返日本和英国的 iOS 平台，从 App 开发者和用户的角度来看，这已是一个“新的自由世界”—— 但美国不在其中。

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