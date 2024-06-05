27% 佣金再成争议焦点，法官要求查看苹果 App Store 所有修订文件

IT之家 6 月 5 日消息，美国地区法官伊冯娜・冈萨雷斯・罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rodgers）本周下达新指令，要求查看苹果公司所有 App Store 修订文件，进一步调查 App Store 外收取 27% 佣金（小型开发者为 12%）情况。

这起事情牵涉到苹果公司和 Epic Games 公司之间的纠纷，IT之家简要捋下事情如下：

Epic Games 在 iOS 版《堡垒之夜》游戏推出自己的应用内支付系统

该系统绕过了 App Store，让苹果无法获得 30% 的佣金

该系统违反了 App Store 条款，苹果于是下架该游戏

两家公司对簿公堂

法院告诉 Epic，苹果并没有实行垄断

法院告诉苹果公司必须允许在 App Store 以外进行应用内销售

两家公司都不满意结果，分别提起上诉

美国最高法院拒绝审理这两起上诉

苹果公司根据法院要求，允许第三方应用程序销售，但仍将收取 27% 的佣金（小型开发者为 12%）。

Epic 再次诉诸法庭，辩称这是苹果的恶意行为，因为这违背了法官裁决的全部意图。

罗杰斯法官上个月强烈暗示，她很可能做出有利于 Epic 的裁决，她不认为苹果公司认真履行了相关裁定，因此要求查看苹果公司的所有内部文件，这些文件涉及苹果公司决定对 App Store 以外的所有应用内购买收取 27% 的佣金。

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