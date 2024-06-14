联力将推出兰博基尼联名版 O11D EVO RGB 机箱，搭载碳纤维饰板

IT之家 6 月 14 日消息，联力官方 X 平台账号近日发布动态，表示即将推出兰博基尼联名款 O11D EVO RGB 机箱，限量 6498 件。

该机箱延续了原版 O11D EVO RGB 的 270° 海景房整体设计，并用联名元素装饰一新：

其正面玻璃下部印有兰博基尼商标，正面右侧立柱表面采用碳纤维材质，右侧面板中央则嵌有包含限定编号的联名铭牌。

作为参考，普通版 O11D EVO RGB 机箱支持 E-ATX 主板，兼容 455.7mm 长显卡、167mm 高 CPU 散热器和 220mm 长电源，顶部和底部则各配备一条 1.5mm 宽 L 型 ARGB 灯带。

普通版 O11D EVO RGB 机箱共拥有 10 个风扇位，IT之家整理如下：

顶部：支持 3 个 140mm 或 120mm 风扇，兼容 360/420 冷排；

侧面：支持 3 个 140mm 或 120mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

底面：支持 3 个 140mm 或 120mm 风扇，兼容 360 冷排；

尾部：支持 1 个 120mm 风扇。

而在 IO 接口部分，联力采用了模块化多位置可选设计，提供了 2 个 USB 3.0 Type-A 接口和 1 个 USB 3.1 的 Type-C 接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。