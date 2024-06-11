曜越推出 CTE E550 TG 中塔机箱：前左后三面侧透，主板旋转 90° 设计

IT之家 6 月 11 日消息，曜越 Thermarltake 在 2024 台北国际电脑展上发布了一款设计独特的中塔机箱 CTE E550 TG。

CTE E550 TG 采用双舱结构，主舱前左后三面均安装有强化玻璃。为了配合这一设计，该机箱的主板安装位顺时针旋转了 90°。

换句话说，“后置”IO 面板现在朝上，隐藏在机箱内部，用户使用“后置”接口时需要从机箱后部顶端的走线口接入线缆。

曜越 CTE E550 TG 机箱兼容 E-ATX 主板，也兼容近来兴起的背插款式。

该机箱配备了 8 个 140mm 风扇位，分别为顶部 2 个、底部 3 个和主板右侧 3 个，并支持 420 水冷。

CTE E550 TG 支持 3 种显卡安装方式，即风扇面向前方的标准吊装、风扇面向左侧的翻转吊装和采用随附支架的悬浮式水平安装。

▲ 显卡悬浮式水平安装

曜越为 CTE E550 TG 机箱提供了黑色、雪白版、抹茶绿及砾石沙四种配色。

此外，曜越还推出了另一款中塔机箱劲透 Ceres 350 MX。该机箱采用可替换式双前面板设计，可选装强化玻璃面板或网孔通风面板，同样支持背插主板。

劲透 Ceres 350 MX 机箱前部可安装 360 冷排；顶部则兼容 280 冷排；共能容纳 5 颗 140mm 风扇或 7 颗 120mm 风扇。

其在前部预装了 2 颗 CT140 ARGB 散热风扇，尾部也预装了 1 颗 CT140 风扇。

该机箱拥有 7 种配色：黑色、雪白版、抹茶绿、绣球花蓝、竞速绿、锋芒黄及泡泡粉。

曜越劲透 Ceres 350 MX 即将于 7 月上市，定价约 119 美元（IT之家备注：当前约 864 元人民币），用户还可加购 2.1 英寸的侧面原型 LCD 显示屏，可显示各种用户自定义内容。

2024 台北国际电脑展专题

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