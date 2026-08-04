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荣耀关海涛谈“DeepSeek 斩杀线”：单位 token 成本和性能最优化，至少内中外三层顶级意义

2026/8/4 19:45:39 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 風見暉一不一样的体验 的线索投递！

IT之家 8 月 4 日消息，今年 7 月 31 日，DeepSeek 通过 API 文档发布日志，宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash 正式版跑分报告显示，其 AI 单任务成本比 GPT-5.6 Luna 低约 60%

而根据全球最大 AI 聚合平台 OpenRouter 的周度统计中，DeepSeek-V4-Flash 以 7.22 万亿 Token 的调用量位居全球第一。于是，相关衍生话题“DeepSeek 斩杀线”也引发了网友热议。

根据网友讨论，DeepSeek 凭借 V4-Flash 正式版的极致性价比在全球 AI 圈划下了一条残酷的“行业生死线”，不仅倒逼硅谷巨头连夜降价，更让无数中间梯队模型面临生死存亡。

IT之家注意到，荣耀全球首席营销官关海涛今日也参与了该话题的讨论，他表示：

法拉利的性能，电动小摩托的价格！单位 token 成本和性能最优化，至少内中外三层顶级意义

值得一提的是，人工智能行业已经进入一个新的发展阶段。为了应对来自中国新一代模型（例如月之暗面的 Kimi K3 和 DeepSeek 的 V4 Flash）的竞争，全球主要 AI 企业正在大幅降低产品价格，同时提升入门级模型的能力。

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关键词：DeepSeek关海涛荣耀

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