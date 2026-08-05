微软在 Edge 浏览器 Canary 测试版中灰度上线新版推荐奖励计划，邀好友用移动端 Edge 得至高 7,500 点积分

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 Windows Report 报道，微软正在 Edge 浏览器 Canary 测试版中尝试推出一项新的推荐奖励计划，鼓励用户邀请好友安装 Edge 移动端应用。通过成功邀请其他用户加入，参与者每月最多可以获得 7,500 点 Microsoft Rewards 积分。

具体来看，用户可以在微软 Edge Canary 的 Microsoft Rewards 积分面板中找到新的推荐卡片，名称为“Refer Friends to Edge App”（邀请好友使用 Edge 应用），该功能允许用户生成专属邀请链接，并通过 WhatsApp、Facebook、X、电子邮件等方式进行分享。

根据页面提示，每成功邀请一名用户安装并使用 Edge，邀请者可以获得 500 点 Microsoft Rewards 积分，每月奖励上限为 7,500 点。

此外，该推荐页面还提供二维码功能，用户扫描后可以直接跳转至 Edge 移动应用，并查看邀请记录和当前推荐状态。

目前，在安卓设备上打开分享链接后，用户会进入微软专门为 Edge 推荐计划制作的落地页面。该页面标题为“Microsoft Edge – Refer and Earn Rewards Points”，整体设计与桌面端推荐页面保持一致，并介绍用户如何通过邀请好友下载 Edge 来获取 Microsoft Rewards 积分。

如果设备尚未安装 Edge，该页面会自动跳转至谷歌 Play 商店。安装并首次打开浏览器后，用户会看到新的提示，需要登录微软账号才能参与推荐计划。

提示信息显示，邀请人和被邀请用户双方都有机会获得 Microsoft Rewards 积分，具体奖励规则则需要遵守该计划的相关条款。

目前，该功能仅在 Edge Canary 测试版本中出现。测试人员尚未发现对应的实验性功能开关（Flag），这意味着微软可能正在通过服务器端灰度推送的方式启用该功能，而不是依靠浏览器实验选项控制。

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