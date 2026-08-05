三星 One UI 9.5 横幅设计曝光：配方形 / 宽幅 / 宽高 3 种方案

IT之家 8 月 5 日消息，科技媒体 sammyguru 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称伴随着 One UI 9 的开发工作接近尾声，三星的研发重心开始转向 One UI 9.5 系统。

消息源在博文中分享了一张 One UI 9.5 的横幅设计图片，称三星设计了 3 种尺寸：

方形（square）：主要适用于常规手机屏幕

宽幅（wide）：适用于 Galaxy Z Fold8 阔折叠手机以及平板电脑

宽高（wide tall）：适用于 Galaxy Tab S11 Ultra 等更大屏幕平板电脑。

图案使用青绿色、蓝色和亮粉色 3 种主题色。色彩沿着 3 个图形的边缘分布，3 个图形的圆角半径依次增大。

对于颜色与图形的含义，原文仅作推测。报道称，青绿色和蓝色可能与三星现有的 Galaxy AI（盖乐世人工智能）功能相关；亮粉色的含义则不明确。

IT之家查询公开资料，适用于三星 Galaxy S27 Ultra 旗舰手机的 One UI 9.5 固件已经曝光:

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