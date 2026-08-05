华为续航最长平板 MatePad Pro 2026 发布：麒麟 T93 芯片，5999 元起

IT之家 8 月 5 日消息，华为全新旗舰平板 MatePad Pro 2026 今日正式发布，厚度仅有 4.70mm，重约 439g，支持手写笔，售价 5999 元起，悦享款 5699 元起。
MatePad Pro 悦享款（麒麟 T93A 芯片）：
12GB + 256GB 售价 5699 元
12GB + 256GB 柔光版售价 6499 元
12GB + 512GB 键盘套装售价 7699 元
MatePad Pro（麒麟 T93 芯片）：
12GB + 256GB 售价 5999 元
12GB + 256GB 柔光版 + 凝光工艺售价 7199 元
12GB + 512GB 键盘套装 + 凝光工艺售价 8399 元
12GB + 512GB 柔光版键盘套装 + 凝光工艺售价 9199 元
华为 MatePad Pro 2026 搭载凝光工艺金属机身，可选三款配色；采用 12 英寸柔性 OLED 全面屏，支持 144Hz 高刷，还有柔光屏版本，可开启电子书模式。
华为 MatePad Pro 2026 搭载麒麟 T93 处理器，运行鸿蒙 6.1 系统，整机性能提升 25%；配备鸿蒙双桌面，可四指一划切换，支持 200+ 专业级 PC 应用。
华为 MatePad Pro 2026 配备超薄四驱低音模组，还是华为续航最长平板（10400mAh 电池）。
MatePad Pro 2026 的天生会画 App 新增动漫风格笔刷，还适配了 TourBox 创作控制台。
此外，音悦家 App 带来 30+ 全新音色，支持民族打击乐、民族弹拨乐、疗愈音声，使用平板也能进行音乐创作。