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华为续航最长平板 MatePad Pro 2026 发布：麒麟 T93 芯片，5999 元起

2026/8/5 16:44:32 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 5 日消息，华为全新旗舰平板 MatePad Pro 2026 今日正式发布，厚度仅有 4.70mm，重约 439g，支持手写笔，售价 5999 元起，悦享款 5699 元起

MatePad Pro 悦享款（麒麟 T93A 芯片）：

  • 12GB + 256GB 售价 5699 元

  • 12GB + 256GB 柔光版售价 6499 元

  • 12GB + 512GB 键盘套装售价 7699 元

MatePad Pro（麒麟 T93 芯片）：

  • 12GB + 256GB 售价 5999 元

  • 12GB + 256GB 柔光版 + 凝光工艺售价 7199 元

  • 12GB + 512GB 键盘套装 + 凝光工艺售价 8399 元

  • 12GB + 512GB 柔光版键盘套装 + 凝光工艺售价 9199 元

华为 MatePad Pro 2026 搭载凝光工艺金属机身，可选三款配色；采用 12 英寸柔性 OLED 全面屏，支持 144Hz 高刷，还有柔光屏版本，可开启电子书模式。

华为 MatePad Pro 2026 搭载麒麟 T93 处理器，运行鸿蒙 6.1 系统，整机性能提升 25%；配备鸿蒙双桌面，可四指一划切换，支持 200+ 专业级 PC 应用。

华为 MatePad Pro 2026 配备超薄四驱低音模组，还是华为续航最长平板（10400mAh 电池）

MatePad Pro 2026 的天生会画 App 新增动漫风格笔刷，还适配了 TourBox 创作控制台。

此外，音悦家 App 带来 30+ 全新音色，支持民族打击乐、民族弹拨乐、疗愈音声，使用平板也能进行音乐创作。

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